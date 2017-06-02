В Подольском районе Киева совершено покушение на одного из бывших командиров добровольческих батальонов Адама Осмаева. 1 июня он с женой Аминой Акуевой приехал на встречу с человеком, который представился журналистом французской газеты Le Monde. Когда они сели в машину, мужчина достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в Осмаева. В ответ супруга Адама сделала несколько выстрелов из своего пистолета Макарова. Оба мужчины доставлены в больницу. Амина Окуева не пострадала. В полиции заявили, что по факту покушения на убийство двух и более лиц начали уголовное производство. (В материале использованы видео «Эспрессо.TV» и ГУ Нацполиции Киева)