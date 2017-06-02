Львов скорбит. В городе объявлены дни траура 2 и 3 июня, развлекательные мероприятия отменены. Очередь людей тянется к Святоюрскому собору. С вечера 1 июня, когда тело Блаженнейшего Любомира Гузара привезли во Львов, поток людей не прекращается. В храме продолжается молитва, пение различных хоров и прощание с духовным проводником. На Святоюрской площади установлен монитор и транслируются записи разговоров с Блаженнейшим при его жизни, на Ратуше вывешены баннер с изображением главы УГКЦ с 2001 по 2011 год. Владыка Любомир Гузар был монахом-студитом. 3 июня в 9 часов начнется Божественная литургия, а затем тело покойного перенесут в храм Святого Михаила. После этого похоронный кортеж отправится в Киев. А 5 июня в Киеве кардинала Любомира похоронят в Патриаршем соборе, строителям которого он был.