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Путин американской журналистке: «Вот прицепилась» (видео)

Путин американской журналистке: «Вот прицепилась» (видео)
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В пятницу, 2 июня, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге российский президент Владимир Путин подискутировал с американской тележурналисткой Меган Келли. Вскоре после докладов участников пленарного заседания Келли задала Путину вопрос о вмешательстве России в прошлогодние американские выборы. Она отметила, что участие России в хакерских атаках на избирательный штаб кандидата от Демократической партии подтвердили 17 сотрудников американских спецслужб и специалисты по IT-безопасности, среди которых есть как сторонники, так и противники президента Трампа. Она сослалась также на выводы европейских независимых экспертов, подтверждающие участие России. «Они все неправы?» – спросила Келли.

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