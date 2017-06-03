В пятницу, 2 июня, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге российский президент Владимир Путин подискутировал с американской тележурналисткой Меган Келли. Вскоре после докладов участников пленарного заседания Келли задала Путину вопрос о вмешательстве России в прошлогодние американские выборы. Она отметила, что участие России в хакерских атаках на избирательный штаб кандидата от Демократической партии подтвердили 17 сотрудников американских спецслужб и специалисты по IT-безопасности, среди которых есть как сторонники, так и противники президента Трампа. Она сослалась также на выводы европейских независимых экспертов, подтверждающие участие России. «Они все неправы?» – спросила Келли.