В Музее новостей и журналистики в Вашингтоне появилось 14 новых имен погибших журналистов. Они потеряли жизнь при исполнении служебных обязанностей, в основном, в горячих точках. Говоря об Украине, президент Музея Джеффри Хербст назвал Павла Шеремета – российского, белорусского и украинского журналиста. Перед смертью он работал на радио «Вести» и в интернет-издании «Украинская правда». Машина Шеремета взорвалась 20 июля 2016 года, когда он ехал на работу. Почти год спустя виновные не найдены. Совместный сюжет редакций Голоса Америки и Настоящего Времени.