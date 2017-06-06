Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией блокировали дороги в правительственном квартале Киева. Так водители протестовали против законодательных нововведений, которые предлагают ввести отдельную плату за пользование их автомобилями: 2 евро в день. В то же время на оккупированных территориях Донбасса автобизнес продолжает развиваться за счет автомобилей, которые нелегально ввозят из-за границы. «Донбасс.Реалии» узнавали, кто и по каким ценам торгует автомобилями на оккупированных территориях, откуда с началом конфликта пошли все легальные автодилеры.