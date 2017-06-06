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Автобизнес на территории оккупированного Донбасса (видео)

Автобизнес на территории оккупированного Донбасса (видео)
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Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией блокировали дороги в правительственном квартале Киева. Так водители протестовали против законодательных нововведений, которые предлагают ввести отдельную плату за пользование их автомобилями: 2 евро в день. В то же время на оккупированных территориях Донбасса автобизнес продолжает развиваться за счет автомобилей, которые нелегально ввозят из-за границы. «Донбасс.Реалии» узнавали, кто и по каким ценам торгует автомобилями на оккупированных территориях, откуда с началом конфликта пошли все легальные автодилеры.

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