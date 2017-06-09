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Потасовка между вкладчиками банка и полицией в Киеве (видео)

Потасовка между вкладчиками банка и полицией в Киеве (видео)
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В Киеве 9 июня вкладчики банка «Михайловский» провели акцию возле Администрации президента с требованием возвращения сбережений. После нее они направились к площади Независимости, чтобы провести еще одну акцию и перекрыть Крещатик. Полиция и Нацгвардия перекрыли улицу Институтскую, где произошла первая потасовка между вкладчиками и правоохранителями. После непродолжительной потасовки и споров полиция пропустила колонну к площади Независимости, предварительно заблокировав выход на проезжую часть Крещатика. После колонна вкладчиков двинулась к улице Грушевского, чтобы заблокировать ее массовым переходом улицы. При попытке перекрыть пешеходный переход, полиция вытеснила протестующих с проезжей части. В ответ возмущенные вкладчики пытались прорвать кордон правоохранителей. После непродолжительной потасовки, протестующих вытеснили на пешеходную часть улицы Грушевского. Полиция задержаний не проводила.

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