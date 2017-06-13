Экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская поссорилась с российскими борцами с коррупцией. Грозилась проверить, откуда у них деньги. Антикоррупционеры ее опередили и нашли две служебные квартиры: в Москве и Симферополе. И жилье в оккупированном Донецке, зарегистрированное на Наталью Владимировну Дубровскую – девичью фамилию Поклонской. Пока Поклонская доказывала, что квартира в Донецке ей не принадлежит, Крым.Реалии выяснили, сколько правды в ее словах о муже, которого она не указала в декларации о доходах.