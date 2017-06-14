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«И так дышать нечем»: в Симферополе застроят зеленую зону (видео)

«И так дышать нечем»: в Симферополе застроят зеленую зону (видео)
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В Симферополе хотят возмести дома на месте зеленой зоны в районе проспекта Вернадского. В планах – четыре девятиэтажки и парковка. Ради этого уничтожат большую часть кустов и деревьев. Идею будет осуществлять компания «Монолит». Она ссылается на генплан города, в котором на территории будущей застройки якобы нет зеленой зоны. Но общественно-деловая зона не дает права на строительство жилья. Застройщик выкручивается: девятиэтажки не жилье, а аппартамены для временного проживания. Жильцы домов по соседству шокированы.

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