В Симферополе хотят возмести дома на месте зеленой зоны в районе проспекта Вернадского. В планах – четыре девятиэтажки и парковка. Ради этого уничтожат большую часть кустов и деревьев. Идею будет осуществлять компания «Монолит». Она ссылается на генплан города, в котором на территории будущей застройки якобы нет зеленой зоны. Но общественно-деловая зона не дает права на строительство жилья. Застройщик выкручивается: девятиэтажки не жилье, а аппартамены для временного проживания. Жильцы домов по соседству шокированы.