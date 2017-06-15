Президент России Владимир Путин 15 июня во время «прямой линии» заявил, что сенат США перешел на усиление санкций против Москвы, чтобы «сдержать Россию». 14 июня Сенат США одобрил дальнейшие санкции за предполагаемое вмешательство России в выборы в США. Эти меры помешают президенту США Дональду Трампу ослабить в одностороннем порядке существующие санкции, введенные с 2014 года в связи с аннексией Крыма и вмешательством на восток Украины. Путин также подчеркнул, что к России всегда применяли сдерживающие санкции. Отвечая на вопрос, может ли страна находится под санкциями десятилетиями, Путин ответил, что аннексия Крыма не является главной причиной происходящего. «Не было бы Крыма, были бы другие проблемы. Придумали бы еще что-то для сдерживания России», – сказал Путин. (Reuters)