В Бахчисарае 17 июня один из лидеров крымскотатарского народа Ильми Умеров и четверо его братьев провели ифтар – обряд разговения у мусульман во время священного месяца Рамазан. На обряд пришли около 300 человек, в том числе отец Ахтема Чийгоза Зейтулла. После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».