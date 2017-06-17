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В мечети Бахчисарая провели обряд разговения – ифтар (видео)

В мечети Бахчисарая провели обряд разговения – ифтар (видео)
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В Бахчисарае 17 июня один из лидеров крымскотатарского народа Ильми Умеров и четверо его братьев провели ифтар – обряд разговения у мусульман во время священного месяца Рамазан. На обряд пришли около 300 человек, в том числе отец Ахтема Чийгоза Зейтулла. После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

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