Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма отклонил 23 июня апелляцию фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Муслима Алиева на продление ему ареста, сообщает корреспондент Крым.Реалии. Таким образом, он останется под стражей до 8 августа 2017 года. Заседание проводилось в закрытом режиме. Адвокат Муслима Алиева Сергей Легостов считает это незаконным. Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма отклонил 23 июня апелляцию фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Муслима Алиева на продление ему ареста, сообщает корреспондент Крым.Реалии. Таким образом, он останется под стражей до 8 августа 2017 года. Заседание проводилось в закрытом режиме. Адвокат Муслима Алиева Сергей Легостов считает это незаконным. Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».