Сенатор Джон Маккейн пригрозил блокировать кандидатуру Патрика Шанагана, выдвинутую президентом Трампом на должность заместителя министра обороны, после того, как был недоволен ответами Шанагана на то, как США должны реагировать на российскую агрессию. Патрик Шанаган до этого был одним из директоров американской оборонной корпорации-гиганта Boeing. Слушания началось очень вежливо, но быстро обострилось, когда сенатор Маккейн спросил Шанагана о его письменные ответы на предыдущие вопросы, которые касались политики относительно Украины. (Видео C-SPAN)