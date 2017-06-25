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Праздник Ивана Купала провели на Хортице в Запорожье (видео)

Праздник Ивана Купала провели на Хортице в Запорожье (видео)
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В ночь на 25 июня на острове Хортица в Запорожье состоялось празднование Ивана Купала. Его участники изготовили специальные чучела древнеславянских богов Морены и Купала и разыграли сцену их встречи и свадьбы. Во время обряда гости праздника водили хоровод, украшали купальское дерево сладостями и лентами, спускали венки на воду. Также участники праздника, в соответствии со старинными традициями, зажгли на купальском костре специально изготовленное колесо и скатили его в воду в знак единения солнца-Купала и воды-Морены.

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