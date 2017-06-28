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На теплоходе «по-княжески»: новый способ добраться в Крым (видео)

На теплоходе «по-княжески»: новый способ добраться в Крым (видео)
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Россияне больше не хотят ехать на отдых на аннексированный полуостров. Такие данные озвучили российские социологи. Тамошний союз туриндустрии в свою очередь фиксирует 30-процентное падение продаж крымских туров. Среди причин разочарования отдыхом называют и сложности с транспортным сообщением и дороговизной в Крыму после российской оккупации, а также банально холодную воду в Черном море. А еще – открытие для россиян Турции с ее современными и сравнительно недорогими отелями. Впрочем, крымским чиновникам это не мешает рапортовать о небывалых успехах. Как дорого и долго добираться в Крым на теплоходе – узнавали корреспонденты Крым.Реалии.

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