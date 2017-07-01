В Чернобыльской зоне отчуждения на территории Лубянского лесничества спасатели продолжают бороться с пожаром, который возник в четверг, 29 июня. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 8 утра субботы его тушение продолжается. ГСЧС заявляет, что предварительная причина пожара – возгорание остатков древесины и лесной подстилки при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги. Охваченную пожаром площадь зоны отчуждения и безусловного отселения на территории лесничества спасателям удалось уменьшить с 25 до 7 гектаров. Спасатели отмечают, что общий радиационный фон в зоне отчуждения остается в пределах нормы, несмотря на пожар. (Видео ГСЧС Украины)