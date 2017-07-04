Только лишь с начала июля в Украину запретили въезд 14 российским артистам, преимущественно за выступления в оккупированном Россией Крыму. Активисты, однако, обращают внимание на непоследовательность украинских органов контроля. Поскольку, одним российским артистам в Украину – ни ногой, тогда как другие дают концерты в украинских городах. Пограничники признаются: единой базы российских артистов, посещавших Крым, у них нет. В работе руководствуются запросами от общественников и от сотрудников СБУ. Детальнее об этом в программе Ваша Свобода. Участники программы: вокалист группы Антитела Тарас Тополя, российский журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий, вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.