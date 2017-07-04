Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Видео

Российские артисты, выступавшие в Крыму. Кто в черном списке? (видео)

Российские артисты, выступавшие в Крыму. Кто в черном списке? (видео)
пожалуйста, подождите
0:19:25
0:00:00 /0:19:25
Загрузить

Только лишь с начала июля в Украину запретили въезд 14 российским артистам, преимущественно за выступления в оккупированном Россией Крыму. Активисты, однако, обращают внимание на непоследовательность украинских органов контроля. Поскольку, одним российским артистам в Украину – ни ногой, тогда как другие дают концерты в украинских городах. Пограничники признаются: единой базы российских артистов, посещавших Крым, у них нет. В работе руководствуются запросами от общественников и от сотрудников СБУ. Детальнее об этом в программе Ваша Свобода. Участники программы: вокалист группы Антитела Тарас Тополя, российский журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий, вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

ПО ТЕМЕ

ТВ программы Радио программы
Наверх
XS
SM
MD
LG