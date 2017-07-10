Художник Полина Родригес третий год учит юных крымчан искусству. В этом году подростки Максим Дремов и Алим Байрамуков под ее руководством создали арт-проект sic!. Серию акций, в которых люди отвечают на неожиданные вопросы, слушают стихи о «правозащитнике Сахарове» и делают коллаж о том, что их волнует: с радугой, Empire State Building, московским метро и женщиной с глазами вместо груди. Все акции проходили в апреле 2017 года в рамках фестиваля «Мы – Юность». Его организаторы подчеркивают: это видео не отображает главной идеи фестиваля, а показывает лишь два дня программы направления «ХУДОЖНИКИ»: акцию Максима Дремова sic!, открытие выставки Алима Байрамукова «Анюта» и художественную акцию «Зазеркалье» Яны Жидковой и Дианы Литвиновой.