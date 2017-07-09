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Меркель и Путин на итоговой пресс-конференции саммита G20 (видео)

Меркель и Путин на итоговой пресс-конференции саммита G20 (видео)
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На итоговой пресс-конференции саммита «Группы двадцати» (G20) 8 июля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «очень счастлива», что все члены группы, хоть и без США, согласились с «необратимостью» вступления в силу климатического соглашения. Она назвала переговоры по климату и другим вопросам «сложными», но добавила, что участники встречи договорились об открытии рынков, а также о борьбе с «протекционизмом», на что неохотно согласился Вашингтон, сообщили близкие к переговорам источники. Президент России Владимир Путин в очередной раз заявил о безосновательности считать Россию причастной к вмешательству в выборы в США, и рассказал о своих впечатлениях от встречи с президентом США Дональдом Трампом накануне. (Видео Reuters / AP)

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