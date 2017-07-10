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Столтенберг в Раде напомнил о Крыме и призвал Украину сосредоточиться на реформах и борьбе с коррупцией (видео)

Столтенберг в Раде напомнил о Крыме и призвал Украину сосредоточиться на реформах и борьбе с коррупцией (видео)
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна избавиться от коррупции, которая стоит на пути реальных изменений в стране. Об этом он сказал 10 июля, выступая в украинском парламенте. Он отметил, что Украина должна сфокусироваться на реформах, сосредоточиться на достижениях стандартов НАТО и на борьбе с коррупцией. «Это лучшее, что вы можете сделать сейчас, и лучше для того, чтобы приблизиться к НАТО», – сказал Столтенберг. Во время выступления он также отметил, что НАТО не признавала и не признает российскую незаконную и нелигитимную аннексию Крыма.

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