Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна избавиться от коррупции, которая стоит на пути реальных изменений в стране. Об этом он сказал 10 июля, выступая в украинском парламенте. Он отметил, что Украина должна сфокусироваться на реформах, сосредоточиться на достижениях стандартов НАТО и на борьбе с коррупцией. «Это лучшее, что вы можете сделать сейчас, и лучше для того, чтобы приблизиться к НАТО», – сказал Столтенберг. Во время выступления он также отметил, что НАТО не признавала и не признает российскую незаконную и нелигитимную аннексию Крыма.