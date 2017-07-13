Верховная Рада Украины поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины об аресте народного депутата Украины от фракции «Оппозиционный блок» Михаила Добкина. За это решение отдали голоса 250 народных депутатов. ГПУ обвиняет Добкина в том, что он действовал «в интересах председателя ОК« Жилстрой-1», содействии в реализации преступного умысла по завладению земельными участками на территории Харькова путем обмана». По словам генпрокурора Юрия Луценко, сейчас идет экспертиза для установления суммы убытков, но по нормативной оценке земли, оно составляет не меньше 227 000 000 гривен. В свою очередь Михаил Добкин заявил, что Харьковский горсовет во времена его председательства не принимала ни одного противозаконного решения. «Сегодня ни один документ, который я подписал, обжалованию не подлежит прокурорами», – добавил Добкин.