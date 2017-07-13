Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что важно поддерживать прямые контакты с Россией и Путиным, несмотря на разногласия. Такой ответ Макрона прозвучал на вопрос, не считает ли он, что Трамп занимал достаточно жесткую позицию в отношении России после обвинений во вмешательстве Москвы в президентских выборах США. 13 июля Дональд Трамп совершил визит в Париж – Макрон пригласил Трампа отметить национальный праздник Франции, известный за рубежом как «день взятия Бастилии». (Видео Reuters)