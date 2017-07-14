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Во Львове провели автомобильный флешмоб в поддержку Ryanair (видео)

Во Львове провели автомобильный флешмоб в поддержку Ryanair (видео)
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Во Львове около стадиона «Арена Львов» водители трехсот машин сформировали название ирландской компании Ryanair. Таким образом продемонстрировав желание граждан Украины путешествовать лоукостами. Также участники акции высказались за здоровую конкуренцию в государстве. По словам городских властей Львова, рейсы, которые будет осуществлять Ryanair, принесут прибыль для малого и среднего бизнеса. В то же время многие граждане за небольшую стоимость билета смогут побывать во многих странах мира. 10 июля ирландская авиакомпания Ryanair объявила, что не будет выходить на украинский рынок из-за отсутствия согласия с аэропортом «Борисполь». Однако руководство аэропорта заявило о возобновлении переговоров.

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