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В Нидерландах открыли памятник погибшим в катастрофе «Боинга» МН17 (видео)

В Нидерландах открыли памятник погибшим в катастрофе «Боинга» МН17 (видео)
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В нидерландском городе Вайфхяюзене, возле аэропорта Схипхол, прошла церемония открытия монумента в память о погибших пассажирах и членах экипажа Boeing-777 авиакомпании компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого три года назад из зенитно-ракетного комплекса «Бук» близ города Торез Донецкой области. Большую часть церемонии родственники зачитывали имена 298 погибших и называли их возраст. Король Нидерландов Вилльям-Александр и королева Максима в течение всей церемонии сидели среди родственников пассажиров, а в самом конце – вместе с детьми из Вайфхяюзена – возложили подсолнухи к скульптурной композиции в центре монумента. (Видео Reuters)

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