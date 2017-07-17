В нидерландском городе Вайфхяюзене, возле аэропорта Схипхол, прошла церемония открытия монумента в память о погибших пассажирах и членах экипажа Boeing-777 авиакомпании компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого три года назад из зенитно-ракетного комплекса «Бук» близ города Торез Донецкой области. Большую часть церемонии родственники зачитывали имена 298 погибших и называли их возраст. Король Нидерландов Вилльям-Александр и королева Максима в течение всей церемонии сидели среди родственников пассажиров, а в самом конце – вместе с детьми из Вайфхяюзена – возложили подсолнухи к скульптурной композиции в центре монумента. (Видео Reuters)