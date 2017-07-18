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Опрос из Киева: что украинцы думают о проекте «Малороссии» (видео)

Опрос из Киева: что украинцы думают о проекте «Малороссии» (видео)
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Корреспонденты Радіо Свобода в Киеве провели опрос среди жителей и гостей столицы, чтобы узнать, что они думают о проекте «государства «Малороссия». Главарь группировки «ДНР», признанной в Украине террористической, Александр Захарченко заявил 18 июля в Донецке о создании «государства» под названием «Малороссия». В «конституционном акте» указано, что столицей новой «государства» станет Донецк. Сепаратисты также утверждают, что это «государство» станет «правопреемником Украины».

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