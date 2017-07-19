13 тысяч евро – столько удалось собрать на операцию Клима, чья мама погибла во время обстрела Краматорска. Женщина накрыла собой сына, но осколками снаряда ему все равно повредило ногу и руку. Вылечить ребенка украинским врачам оказалось не под силу, за сложную работу взялись медики из Германии. Для лечения малыша нужна была сумма, которую отец и приемная мама Клима собрать не могли. О том, как весь мир собирал нужную сумму на спасение малыша – репортаж проекта Радіо Свобода «Настоящее Время».