Середина лета на полуострове – пик курортного сезона. На пляжах не найти свободного места, а набережные полные туристов не только днем, но и после захода солнца. Однако так было раньше. До аннексии Крыма Россией. В 2016 году крымский турбизнес якобы получил второе дыхание. Из-за ограничений поездок в Турцию и Египет российские отдыхающие должны были открыть для себя Крым. Но выяснилось, что в вольной борьбе даже за российского туриста полуостров обречен на поражение. Как проходит четвертое лето без украинских отдыхающих и на что надеются на полуострове – в сюжете корреспондентов Крым.Реалии.