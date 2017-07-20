В столице Беларуси – Минске почтили память погибшего год назад в Киеве журналиста Павла Шеремета. Председатель Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина призвала коллег присоединиться к призыву о международном независимом расследовании убийства. Ранее международные правозащитные организации критиковали ход следствия по делу об убийстве Шеремета и призвали власти Украины сделать все для установления виновных в преступлении. Официального подозреваемого в расследовании убийства Шеремета сих пор нет. Утром 20 июля акции в память журналиста состоялась и в украинской столице. (Видео Белорусской редакции Радио Свобода)