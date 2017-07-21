Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления в рамках официального визита в Киев заявил, что Украина может рассчитывать на Беларусь в вопросе мира и стабильности. Лукашенко также заявил, что его страна в контексте урегулирования конфликта на Донбассе и предоставления площадки для переговоров сделает то, что попросят президенты Украины и России. Во время речи президента Беларуси в зале стало плохо одному из участников заседания, представителю украинской делегации. Позже стало известно, что потерял сознание председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко. Ему оказали медицинскую помощь.