Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Видео

В Киеве глава ГПС Украины потерял сознание во время выступления Лукашенко (видео)

В Киеве глава ГПС Украины потерял сознание во время выступления Лукашенко (видео)
пожалуйста, подождите
0:02:33
0:00:00 /0:02:33
Загрузить

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления в рамках официального визита в Киев заявил, что Украина может рассчитывать на Беларусь в вопросе мира и стабильности. Лукашенко также заявил, что его страна в контексте урегулирования конфликта на Донбассе и предоставления площадки для переговоров сделает то, что попросят президенты Украины и России. Во время речи президента Беларуси в зале стало плохо одному из участников заседания, представителю украинской делегации. Позже стало известно, что потерял сознание председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко. Ему оказали медицинскую помощь.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

ПО ТЕМЕ

ТВ программы Радио программы
Наверх
XS
SM
MD
LG