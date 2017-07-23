В Москве 23 июля проходит марш «За свободный интернет», организованный несколькими внесистемными партиями: Партией народной свободы (ПАРНАС), «Демократическим выбором», Партией 5 декабря, Пиратской партией России, Либертарианской партией и движением «Роскомсвобода». Вышедшие на улицу требуют отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова, отмены «пакета Яровой», реабилитации фигурантов уголовных дел «за репосты и лайки», отмены «экстремистских» статей 282 и 280. Также протестующие требуют освободить математика Дмитрия Богатова, которого арестовали по обвинениям в организации массовых беспорядков и призывах к терроризму через интернет.