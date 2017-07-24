17 июля 2014 года над Донецком сбили пассажирский самолет, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Сразу после трагедии следственная группа начала сбор доказательств, чтобы установить, кто за ней стоит. Журналисты, в том числе из Bellingcat, работая с открытыми данными, собрали много фактов, которые только подтверждают версию о том, что «Боинг-777» сбили ракетой из российского «БУКа». Но эти факты не мешают кремлевским СМИ распространять фейки о рейсе MH17. StopFake разобрали топ-5 из них.