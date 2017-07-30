Парад ко Дню военно-морского флота соседней России состоялся в аннексированном Севастополе. Приморский бульвар и лучшие места у моря накануне обнесли забором, на дозволенных входах установили рамки-металлоискатели. К просмотровым площадкам пропускали по билетам (стоимость – от двух тысяч рублей (около 870 гривен) с человека или по пригласительным от российского правительства города. Горожане и гости Севастополя собрались посмотреть на российские боевые корабли, катера, самолеты и вертолеты, услышали здесь и голос президента России Владимира Путина, он поздравил россиян из Санкт-Петербурга.