Из Херсонской области в Киев отправилась баржа с 250-ю тоннами арбузов. Шесть фермерских хозяйств договорились с компанией, которая перевозит по Днепру зерно в Киев, что баржа уйдет за зерном не пустая, а с арбузами. Эта баржа заменит около 50 фур, что скажется на цене – вместо дополнительной гривны, на транспортировку каждого арбуза будет затрачено лишь 60 копеек. Арбузы поступят в одну сеть супермаркетов, где будут продаваться как акционные. По результатам проверки, содержание нитратов в этих арбузах – 44 мг на килограмм, при норме – до 60-ти. Плюс транспортировка осуществляется по мировым стандартам – в соответствующих ящиках, крытом сверху пространстве и с регулярным проветриванием. В киевские супермаркеты арбузы должны доехать за 4,5 суток.