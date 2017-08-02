В День высокомобильных десантных войск, 2 августа, в Киеве почтили память погибших «крылатых десантников». Панихиду во Владимирском соборе отслужил архиепископ Симферопольский и Крымский Климент. Погибших собратьев почтили бойцы-десантники в Житомире, Краматорске и других городах Украины. Сами бойцы сегодняшний день не считают праздником, который надо отмечать по советской традиции. Более того – они предлагают перенести празднование Дня высокомобильных десантных войск на другую дату.