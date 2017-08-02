Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США продолжат фокусироваться на сферах, в которых есть взаимный интерес с Россией. Таких как борьба с терроризмом, несмотря на «значительное напряжение» в отношениях и новый законопроект о санкциях, принятый Конгрессом в июле. С таким заявлением Тиллерсон выступил на брифинге 1 августа. Он планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах встречи Ассоциации стран Юго-Восточной Азии в Маниле 5-6 августа. (Видео Reuters)