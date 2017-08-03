Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Видео

Суд по делу Семены: допрос журналиста и международное право (видео)

Суд по делу Семены: допрос журналиста и международное право (видео)
пожалуйста, подождите
0:00:55
0:00:00 /0:00:55
Загрузить

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном районном суде Симферополя 3 августа прошло очередное заседание по делу крымского журналиста, автора Крым.Реалии Николая Семены. Российские власти обвиняют его в «сепаратизме». В ходе заседания адвокаты предоставили суду решения Генеральной асамбели ООН и ОБСЕ касательно аннексии Крыма. Журналист Николай Семена надеется, что суд рано или поздно прислушается к нормам международного права в вопросе принадлежности Крыма. Адвокат Александр Попков отметил, что во время процесса защита предоставила заключения экспертов.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

ТВ программы Радио программы
Наверх
XS
SM
MD
LG