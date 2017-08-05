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Флот. Россия. Новая угроза | Крым.Реалии ТВ (видео)

Флот. Россия. Новая угроза | Крым.Реалии ТВ (видео)
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Каждый года в последнее воскресенье июля Россия отмечает День военно-морского флота. В подтверждение дружбы Украина в 2011 году даже перенесла празднование дня своего флота на эту же дату. Но не помогло. Россия дружила только на словах. А на деле готовилась к оккупации украинских территорий. Теперь украинского флота нет на полуострове. А Черноморский флот Росси продолжает накачивать мышцы – и увеличивает количество боевых кораблей. Кому теперь угрожает Черноморский флот России – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии».

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