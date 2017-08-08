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В Грузии вспоминают события «пятидневной войны» с Россией (видео)

В Грузии вспоминают события «пятидневной войны» с Россией (видео)
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8 августа 2008 года российская авиация атаковала грузинские позиции возле городов Цхинвали и Гори. Поводом для нападения стала военная операция Грузии в Южной Осетии (президент Михеил Саакашвили планировал восстановить конституционный порядок в сепаратистском регионе). Дмитрий Медведев оправдал вторжение России защитой российских граждан в Южной Осетии. За два дня российские войска захватили Поти, Кутаиси, Гори и заняли позиции в 36 километрах от Тбилиси, после чего Грузия подписала план перемирия, предложенный Евросоюзом.

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