От берегов Балтийского до берегов Черного моря, включая оккупированный Крым разворачивается масштабное перемещение российской военной техники по всей линии европейской границы России. Ожидаются военные учения «Запад-2017». Они начнутся 14 сентября в Беларуси. Но на свежих фото из соцсетей – военная техника, которая почему-то движется не в Беларусь, а в направлении Украины. О новых угрозах для Украины в программе «Ваша Свобода» рассуждали военный обозреватель Алексей Арестович и шеф-редактор сайта «Петр и Мазепа» Виктор Трегубов.