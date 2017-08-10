Дефицит электроэнергии в Крыму обусловлен увеличением на оккупированной территории российских военных баз и общей численности населения. Такую версию среди других озвучили в эфире Радіо Свобода украинские эксперты по вопросам энергетики и представитель Министерства по вопросам оккупированных территорий, комментируя введение в Крыму графиков временного отключения света. Оккупационные власти такие мероприятия объясняют жарой и работой кондиционеров, украинские эксперты говорят о том, что Россия не способна обеспечить стабильное энергоснабжение полуострова, ведь так называемый энергомост с Кубани не покрывает всех потребностей.