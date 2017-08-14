Резонансную реакцию вызывает у России сооружение мобильным строительным батальоном морских пехотинцев США в Очакове на юге Украины командного центра для ВМС Украины. Депутат Госдумы России, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что «утопит в Черном море американских солдат и штаб учений НАТО, который строится в Очакове». Что строят американцы в Очакове и каково состояние украинского военного флота? Об этом шла речь в программе «Ваша Свобода», в которой приняли участие: Сергей Гайдук, командующий ВМС Украины в 2014-2016 годах, и Олег Чубук, начальник пресс-центра командования ВМС Украины.