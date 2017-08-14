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Крымского активиста Давлатова суд оштрафовал на 10 тысяч рублей (видео)

Крымского активиста Давлатова суд оштрафовал на 10 тысяч рублей (видео)
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Решение подконтрольного Кремлю Железнодорожного суда Симферополя в отношении пожилого крымчанина Ярикула Давлатова будет обжаловано, вплоть до международных судов. Об этом сообщили после суда вечером 14 августа крымские адвокаты Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев. Подконтрольный Кремлю Железнодорожный райсуд Симферополя назначил наказание Ярикулу Давлатову, задержанному силовиками за одиночный пикет в поддержку арестованного Сервера Караметова: штраф в размере 10 тысяч рублей (около 4,3 тыс. грн – КР). (Видео: Facebook Крымская солидарность)

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