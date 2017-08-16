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Дело украинского антикоррупционера: почему судят Виталия Шабунина? (видео)

Дело украинского антикоррупционера: почему судят Виталия Шабунина? (видео)
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Суд избрал председателю правления Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства сроком на два месяца и отпустил домой. Ранее Шабунину вручили уведомление о подозрении. Общественного активиста обвиняют в нанесении телесных повреждений средней тяжести. Два месяца назад Виталий Шабунин ударил в лицо Всеволода Филимоненко, который представляется журналистом. Сам Шабунин называет дело заказным. Об этом в программе «Ваша Свобода» говорили: Мустафа Найем, народный депутат Украины; Владимир Арьев, народный депутат Украины; Евгений Магда, политический эксперт.

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