В Центральном районном суде Симферополя 18 октября прошло очередное заседание по «делу 26-го февраля». На суде выступили трое свидетелей защиты. Поддержать подсудимых Али Асанова, Мустафу Дегерменджи, Эскендера Кантемирова, Эскендера Эмирвалиева и Арсена Юнусова пришли родные, друзья и крымскотатарские активисты. Среди них – осужденный за экстремизм один из лидеров крымских татар Ильми Умеров. Заседания продолжатся 19 октября. Али Асанов и Мустафа Дегерменджи остаются под домашним арестом.