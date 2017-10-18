Утром 18 октября возле Верховной Рады находилось около 200 человек. Активисты устроили палатки, наладили работу полевой кухни. По словам народного депутата от «взаимопомощи» Егора Соболева, завтра, 19 октября, в Раде начнут рассматривать законопроект о снятии депутатской неприкосновенности, поэтому активисты продолжают находиться под Радой. Несколько тысяч человек 17 октября вышли на митинг под Верховной Радой в Киеве, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.