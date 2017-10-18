Участники протеста возле Верховной Рады призвали силовиков, охраняющих правительственный квартал, позволить пронести в импровизированный городок карематы и палатки. В ответ на призывы депутата Егора Соболева, силовики на некоторое время позволили сформировать «коридор» для передачи вещей. Протестующие одобрительно отреагировали на действия полиции. Несколько тысяч человек 17 октября вышли на митинг возле Верховной Рады в Киеве, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Часть участников акции продолжила протестовать и 18 октября.