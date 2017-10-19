По данным МВД, в результате ДТП, которое произошло вечером 18 октября в Харькове, погибли пять человек, еще шестеро травмированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в Харькове внедорожник под управлением 20-летней девушки, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с другим автомобилем под управлением 49-летнего мужчины. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар, где были пешеходы. Полиция открыла уголовное производство по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. (Видео Reuters)