Киевский районный суд Харькова избрал для Алены Зайцевой, подозреваемой в совершении ДТП в центре Харькова, меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Согласно решению суда, Зайцева будет находиться под стражей до 16 декабря включительно. Это решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Защита просила суд избрать Алене Зайцевой меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокат отмечала, что подозреваемая не намерена скрываться от следствия. 18 октября внедорожник, за рулем которого была Зайцева, в результате столкновения с другим автомобилем вылетел на тротуар, где были пешеходы, погибли пять человек, еще шестеро были ранены.