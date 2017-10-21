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Как Москва запугивает мусульман в Крыму | Крым.Реалии ТВ (видео)

Как Москва запугивает мусульман в Крыму | Крым.Реалии ТВ (видео)
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За годы украинской независимости в Крыму не было зафиксировано ни одного случая терроризма, но после аннексии полуострова Россией и введения строжайших так называемых антитеррористических мер – в тюрьмы стали бросать жителей Крыма и обвинять их в терроризме. В зоне особого внимания – крымские мусульмане, сторонники запрещенной в России и аннексированном Крыму организации «Хизб ут-Тахрир». Чем не угодили России крымские сторонники «Хизб ут-Тахрир»? Об этом подробно – в новом выпуске программы «Крым.Реалии».

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