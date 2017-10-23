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Оккупированный Донбасс: на грани бунта (видео)

Оккупированный Донбасс: на грани бунта (видео)
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«С остановленных предприятий вывозят оборудование, процветают коррупция и кражи. Доведенные до отчаяния люди готовы выйти на улицу с протестами», – это прямая цитата из открытого обращения группировки «ЛНР» о тяжелой ситуации в городе Алчевск Луганской области. Проблему тотальной безработицы на оккупированной территории теперь признали даже боевики. Но возможны ли митинги и акции протеста там, где уже три года терпят беспредел пророссийских группировок? Эксклюзивный материал журналистов проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии» из Алчевска и Горловки.

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