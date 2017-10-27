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Премьера «Матильды»: что крымчане думают о фильме Алексея Учителя (опрос)

Премьера «Матильды»: что крымчане думают о фильме Алексея Учителя (опрос)
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Корреспондент Крым.Реалии в день премьеры фильма российского режиссера Алексея Учителя «Матильда», 26 октября, спросил жителей и гостей Симферополя о том, что они думают о кинокартине, а также задела ли она их религиозные чувства. В городе к показу фильма готовились особенно тщательно. Афиши о поступлении «Матильды» в прокат появились лишь в день премьеры. В кинотеатрах поставили металлодетекторы, за посетителями наблюдала полиция. Тем не менее посмотреть на фильм пришло много желающих.

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