Корреспондент Крым.Реалии в день премьеры фильма российского режиссера Алексея Учителя «Матильда», 26 октября, спросил жителей и гостей Симферополя о том, что они думают о кинокартине, а также задела ли она их религиозные чувства. В городе к показу фильма готовились особенно тщательно. Афиши о поступлении «Матильды» в прокат появились лишь в день премьеры. В кинотеатрах поставили металлодетекторы, за посетителями наблюдала полиция. Тем не менее посмотреть на фильм пришло много желающих.